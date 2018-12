Duterte nangumedya na usab kabahin sa marijuana

Gisubli na usab ni Presidente Rodrigo Duterte ang iyang marijuana joke taliwala sa iyang pagpakigpulong sa awarding ceremony ng Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities sa Malacañang.

Samtang nag estorya nangutana ang Presidente kung sikinsa ang adunay marijuana ug nangatawa ang iyang mga bisita.

Gipasabot sa Presidente nga kung diki na gani katuhuan ang iyang giestorya mahimong dili na kini tinuod.

Apan gitukob sa media ang iyang kumedya ug gioadako lang kini.

“Teka muna kay inaantok ako. Sinong may marijuana diyan? [laughter] Alam mo media ka, pagka-bugok talaga ng media. Pagka-ganun when it is too ridiculous, it must be a joke,” matud sa Presidente.