Duterte nakiisa sa selebrasyon ng Immaculate Conception Day

KAHIT mainit ang dugo sa ilang pari at obispong Katoliko, nakiisa pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga deboto sa selebrasyon ng Immaculate Conception of Mary nitong Sabado.

Sa kanyang mensahe, hinimok ng Pangulo ang sambayanan na tularan ang pagiging mapagpakumbaba at mapagmahal ng Birheng Maria at patatagin ang debosyon sa pamamagitan ng pagiging tapat at magandang gawain para sa kapakanan ng mga Pilipino.

Magsilbi aniya sanang paalala sa lahat ang pagiging bukas ni Maria nang tanggapin ang pagi­ging ina ni Kristo para iligtas ang sangkatauhan.

“Let us emulate Mary’s qualities as a humble and caring person and remain guided by her faithfullness as we strengthen our devotion and nurture our lives with unconditional love and good deeds that will benefit the Filipino people,” anang Pangulo.

Sinabi pa ng Pangulo na kada taon ay ipinagdiriwang ang ­buhay ni Birheng Maria dahil sa kanyang pagiging simple, mabait at makatao na hinahangaan ng lahat, at naging huwaran ng inspirasyon lalo na sa panahon ng mga pagsubok.