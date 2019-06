Duterte nakiisa sa selebrasyon ng Eid’l Fitr

Nakiisa si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdiriwang ng pagtatapos ng Ramadan o Eid’l Fitr.

Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na ang pagtatapos ng pag-aayuno ay isang banal na okasyon sa mga mananampalataya ng Islam at nagbubuklod sa Muslim community para mas lalo pang patatagin ang paniniwala sa mga aral ni Allah sa pamamagitan ng Quran.

Sinabi ng Pangulo na nakikiisa ang buong sambayanang Pilipino sa selebrasyon at pasasalamat sa okasyon.

“My warmest greetings to our Muslim brothers and sisters in the Philippines and across the globe as they celebrate Eid’l Fitr. The entire Filipino nation joins them as they offer prayers of praise and thanksgiving as well as demonstrate the virtues of islamic faith in accordance with the teachings of Allah through the Quran,” anang Pangulo

Hangad ni Pangulong Duterte na sana gamitin ng Muslim Filipinos ang araw na ito para magnilay-nilay at magkaroon ng kaliwanagan at mas maigting na paniniwala sa Maykapal.

Gamitin aniya ang pag­ka­­ka­taong ito para ma­ging instrumento ng pag­mamahal,sakripisyo, respeto at manatiling kabalikat ng gobyerno sa pagsusulong ng kapayapaan at pagkakaunawaan sa lahat ng Filipino.

“May all Muslim Filipinos observe this day as a time for reflection, enlightment and renewal of commitment to much stronger devotion to almighty,” dagdag pa ng Pangulo. (Aileen Taliping)