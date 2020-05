Duterte nakiisa sa pagdiriwang ng Eid’l Fitr

Kasabay ng pagtatapos ng Ramadan, hinimok ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga Pilipinong Muslim na magsilbing “agents of change” sa kanilang mga pamayanan.

“As you further carry out your role as stewards of peace, love and understanding, I trust that you will remain committed in breaking down barriers that divide and further estrange us from one another,” mensahe ng Pangulo para sa pagdiriwang ng Eid al-Fitr.

“It is only in our everyday lives that our religious doctrines find meaningful relevance as it is through our actions and deeds that we attest to the benevolence and grace of the Creator,” anang Pangulo.

Hinimok nito ang mga Pilipinong Muslim na maging mga kinatawan ng pagbabago sa kanilang mga pamayanan bilang ambag para sa kaliwanagan ng buong bansa.

Dineklara ni Pangulong Duterte ang ika-25 ng Mayo bilang regular holiday sa buong bansa bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Eid’l Fitr o pagtatapos ng Ramadan, isang sagradong buwan para sa mga kapatid na Muslim. (Prince Golez)