Duterte nakauwi na ng Davao

Kinumpirma ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nakauwi na sa Davao City si Pangulong Rodrigo Duterte.

Kasunod ito ng pagganda ng panahon matapos ang pananalasa ng bagyong ‘Ambo’ nitong Biyernes.

Ayon kay Roque, sumakay ng pribadong eroplano si Pangulong Duterte pauwi ng Davao City.

Nasa ilalim ng general community quarantine ang Davao City simula Mayo 16.

Kinumpirma rin ni Presidential Security Group commander Colonel Jesus Durante III ang pag-uwi ni Pangulong Duterte sa Davao.

“He is in Davao after more then two months of not being able to see his family. He will be back for the next IATF meeting,” text ni Durante sa mga reporter.

Matagal din nanatili sa Metro Manila ang Pangulo kasunod ng pinairal na enhanced community quarantine na mula Marso 16 at naging modified ECQ simula Mayo 16 hanggang 31.