Duterte nagpaubaya sa COVID bakuna

“Kung gusto ninyo, ako ang mauna para magkaroon kayo ng kumpiyansa or I can be the last Filipino to get… unahin kayong lahat, magpahuli kami.”

Ito ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes ng gabi kaugnay sa plano sa sandaling magkaroon na ng bakuna kontra COVID sa bansa.

Binigyang-diin ng Pangulo na ang mahihirap at mga uniformed personnel ang prayoridad sa bakuna.

“Ang mauna sa bakuna, ulitin ko, ay iyong mga tao na nasa listahan ng gobyerno na tumatanggap ng Pantawid. Ito iyong mga mahirap,” dagdag nito.

“Ang sunod iyon, iyong mga tao na hindi nakalista at mahirap. Hindi kayo. Kaya lang noon palipat-lipat kayo ng lugar, wala kayong ika nga tawag, fixed address kaya hindi ka nakalista sa barangay. Sila ang susunod. Pero ang mauna sa lahat ang mga military pati pulis kasi kung walang pulis pati military, babagsak tayo, sino mag-guwardiya sa atin,” pahayag pa ni Duterte.(Prince Golez)