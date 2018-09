Duterte nagpasilip ng bituka

INAMIN ni Pangulong Rodrigo Duterte na sumailalim siya kamakailan sa colonoscopy at endoscopy para masuri ang kanyang colon at internal organs.

Sa kanyang pagsasalita sa isang grupo ng mga espesyalistang doktor sa Lapu-Lapu City, Cebu, sinabi ng Pangulo na pinagsabihan siya ng kanyang doktor na tumigil na sa pag-inom dahil sa kanyang sakit sa lalamunan.

“I had mine colonoscopy and endoscopy about a week ago. Joey did the procedure and he said that…Well, I had a bad case of Barret. He said, ‘if you’ll just stop drinking, you will live’,” anang Pangulo.

Ang Barret’s Disease ay isang seryosong kumplikasyon ng GERD o gastroesophageal reflux disease.

Sa pamamagitan ng colonoscopy ay matutukoy ang kondisyon ng colon ng isang tao habang ang endoscopy ay isang prosesong medikal para maeksamin ang internal organs.

Matatandaang malimit ihayag ng Pangulo ang kondisyon ng kanyang likod na nakuha sa aksidente sa motorsiklo at ang Buerger’s Disease na nakuha naman sa paninigarilyo.

Ang doktor na nagsagawa ng prosesong ito ay si Jose Sollano, chairperson ng Asia Pacific Association of Gastroenterology (APAGE).

Ito rin umano ang doktor na siyang tumi­ngin sa nakalipas na intestinal problem ng kanyang anak na si Sebastian ‘Baste’ Duterte.

“Well, I’m telling you the truth. And that was also genetically maybe…And I have a son, Sebastian; he got it also. He was also a patient of Joey (Dr. Sollano),” ayon sa Pangulo.

Minaliit naman ni Pangulong Duterte ang ‘intestinal disorder’ dahil pangkaraniwan lamang ito sa mga sundalo at pulis.

“From my observation…not yet when I was mayor…but when I become President, I noticed that about 40 percent of all my soldiers and policemen suffer abdominal disorder,” saad ni Digong.

“I don’t know why. Maybe it’s the food. You know, when the soldiers…they go to the mountains, drink the water without purifiers. And just because it’s a spring in the mountain, you will just easily conclude that it’s clean, that it is pure,” dagdag pa ng Pangulo.