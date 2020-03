Duterte nabola ng Pagcor, POGO tuloy

WALANG plano si Pangulong Rodrigo Duterte na isuspinde o kaya ay ipasara ang operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) sa kabila ng nabistong money laundering at paglala ng kaso ng mga kidnapping, patayan, prostitusyon na kinasasangkutan ng mga Chinese sa bansa.

Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, suportado ni Pangulong Duterte ang patuloy na operasyon ng mga POGO matapos matuwa sa magandang report na sinumite ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor).

“Ganoon pa rin, he will not suspend it nor he will stop it,” saad ni Panelo.

“Ang sabi niya sa akin kahapon, maganda ang report ni Pagcor head (Andrea Domingo), so okay, kailangan talaga natin ng pondo galing diyan. Marami tayong projects na kailangan natin ng pondo. For instance, for the salaries of the nurses, teachers, madami,” dagdag ni Panelo sa interview ng dzIQ.

Matatandaang kinalampag ng ilang senador si Pangulong Duterte na isara na ang mga POGO dahil malaki ang perwisyong binibigay nito sa bansa, kaysa sa nakukuhang pakinabang.

Sa nakaraang imbestigasyon ng Senado, lumitaw na P8 bilyon lamang ang nakolekta ng Pagcor sa mga POGO.

Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, registration fees lamang ang nakolekta ng Pagcor sa mga POGO dahil hirap ang Bureau of Internal Revenue (BIR) na pagbayarin ng buwis ang mga ito.

“Iyan ay registration fees. Hindi iyan income taxes kaya si (DOF) Sec. Carlos Domiguez, gusto niyang mangolekta ng corporate income taxes kaya nag-aaway sila kung ito ay subject to tax,” paliwanag ni Drilon.

Aniya, inamin na mismo ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) na maliit na porsiyento lamang ang naiaambag ng mga POGO sa ating ekonomiya.

Sinabi pa ni Drilon na madali lang mabura ang mga POGO sa bansa, ito ay kung babawiin ng Pagcor ang mga inisyung lisensiya.

“Sa akin simple lang ang solution: Alisin mo ‘yong lisensya ng mga iyan.

Bawal iyan sa China. Inaamin ng Pagcor, P8 billion daw ang kinita. Kapalit ng P8 billion, patayan, kidnapping? Talagang balewala ‘yong P8 billion kumpara mo sa social cost of having POGOs here,” diin pa ni Drilon. (Prince Golez)