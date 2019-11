Duterte nabiktima ng fake news kay Robredo

HUMINGI ng paumanhin si Pa­ngulong Rodrigo Duterte kay Vice President Leni Robredo dahil sa pagpapaniwala nito sa ‘fake news’ na siya ay nag-imbita ng UN pro­secutor para imbestigahan ang administrasyon sa brutal na giyera laban sa iligal na droga.

“If she says that’s false news ako I believe her. And I am sorry because I said you only realize that it is false news when the news comes out. And you hear it and you talk about it, you react to it, that is the problem,” ayon kay Duterte.

Gayunman, sinabi ni Duterte, hindi niya pinagkakatiwalaan si Robredo na kamakailan ay na-appoint bilang co-chair ng Inter-Agency Committee on Illegal Drugs.

“There can never be a trust that can be nurtured between the two of us for the simple reason that Leni Robredo is with the opposition, ako andito sa kabila,” ayon pa kay Duterte.

Nagdesisyon umano siyang huwag i-appoint si Robredo sa cabinet rank posisyon dahil sa maling hakbang kabilang na ang paglapit sa mga dayuhang personalidad na kritikal sa kanyang war on drugs.

Itinanggi ni Robredo na inimbitahan niya ang UN prosecutor na bumisita sa bansa at iginiit nitong nakipagkita lamang siya sa Office on Drugs and Crime at sa United States Embassy sa Manila para pag-usapan ang drug war. (Juliet de Loza-Cudia)