Duterte naapakan muntik bumagsak sa SONA

Itinanggi mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte na isinugod siya sa ospital matapos ang kanyang State of the Nation Address (SONA).

Kasunod ito ng ulat na itinakbo umano sa Medical City ang presidente pagkatapos ng kanyang SONA at may nakakita umano na mayroong chopper sa helipad ng pagamutan.

“Dito ako sa restaurant, sa Emperor. Wala po, sa awa ng Diyos. Hinatid ako kanina ng helicopter kaya lang maulan hindi na magamit, nag-by land ako tapos nag-segue ako dito sa restaurant para kumain,” anang pangulo sa isang video call.

Sa video call ay nakitang suot pa ng presidente ang kanyang barong at kasama rin sina Madam Honeylet at Senador Bong Go.

Ipinaliwanag naman ni Pangulong Duterte na may nakaapak sa kanyang paa kaya marami ang nakapansin na tila nawalan ng balanse habang naglalakad papasok sa session hall ng Kamara.

“Kasi may natapak sa paa ko. Ako tinapakan kaya masakit pero ok ako, nakakalakad ako. Wala pa namang akong cane. Eh kung mag-walking stick na ako, ‘yan siguro. Pero ok lang ako dito,” dagdag ng pangulo.

Sinabi naman ng presidente na napilitan siyang pigilan ang ihi dahil hindi pa siya tapos magtalumpati.

“Ang mabuti doon, napilitan akong pigilin ‘yong ihi ko ng tatlong oras, ‘yong iba medyo namumutla na kasi mahiya magtindig,” dagdag ng Pangulo.

Tinanong naman ng presidente kung sino ang nagsabing nasa Medical City ito pagkatapos niyang magtalumpati, kasabay ang pagtiyak na ipapaalam agad kapag dinala siya sa ospital para ipaalam kung ano ang sakit nito. (Aileen Taliping)