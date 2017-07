Duterte-Morales word war ulit

Mistulang sumiklab ulit ang word war sa pagitan nina Pangulong Rodrigo Duterte at Ombudsman Conchita Carpio-Morales.

“Ano’ng pakialam n’ya, under the law we have subpoena powers,” pahayag ni Morales bilang reaksyon sa nauna nang direktiba ni Duterte na dapat may ­approval niya bago paimbestigahan ang mga sundalo at pulis na lumalabag sa karapatang pantao.

Ayon kay Morales, walang batas na nagta­takda na kailangan pa ng prior approval ng Pa­ngulo bago mag-imbes­tiga ang Ombudsman o bago mag-cooperate sa kanilang imbestigasyon ang sinuman.

Banta pa ni ­Morales, kung susundin ng mga pulis at sundalo ang payo na ito ni Pangulong Duterte ay posibleng lalo pa silang mapahamak.

“There is no law that requires a soldier or a policeman or any respondent for that matter to seek clearance from anybody,” pahayag ni Morales.

Ani Morales, kung hindi mag-cooperate sa imbestigasyon ng Ombudsman ay maituturing itong waiver ng karapatan kaya itutuloy pa rin ang proseso hanggang sa pagsasampa ng kaso.

Samantala, aminado rin si Morales na marami ang bumabatikos sa kanya na mali ang ginagawa ng Office of the Ombudsman gayunpaman, hindi umano ito dahilan para panghinaan siya ng loob at walang pwedeng makapagpatahimik sa kanya at sa kanyang tanggapan.

“`Yung mga bumabatikos sa akin, mabibigo lang sila,” pahayag ni Morales na tumanggi namang sabihin kung ito ay patungkol kay Pangulong Duterte.