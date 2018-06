Duterte miumol sa 3-man panel aron makigdayalogo sa simbahan

Andam si Presidente Rodrigo Duterte nga makig-estorya sa simbahan aron makuhaan ang panagbangi niini ug sa ubang religious organizations.

Matud ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nagmatuod kini sa pag-umol sa 3 -man committee sa Presidente kagabii aron makigdayalogo sa mga opisyal sa simbahan.

Ang 3-man committee pagalangkoban nilang Roque, Pastor Boy Saycon sa EDSA People Power Commission ug Foreign Affairs Undersecretary Ernesto Abella.

Matud sa kalihim nga gitahasan sila sa Presidente nga himoun sa daling panahun ang dayalogo aron dili modaku ang panagbangi tali sa gobyerno sa sa mga alagad sa simbahan.

Nakig-alayon na si Saycon sa kadagkuan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP).

“Kagabi nga po binuo niya itong 3-man committee para makipag-usap sa simbahan. Ang tema ng mga pag-uusap ay kung paano mabawasan ang hidwaan sa pagitan ng gobyerno at simbahan,” matud ni Roque.

Niingon ang kalihim nga bisan adunay separation of church and state ug dili na kinahanglan ang dayalogo pero gusto sa Presidente nga himoun kini.

Matud ni Roque nga mi-isyu na usab og panawagan ang Philippine Council for Evangelical Churches alang sa dayalogo busa naumol ang 3-man committee.

“Hayaan po natin na ‘yung agenda ay ma-define ng mga simbahan at gobyerno as the dialogue proceeds. Commissioner Saycon has been given the marching order to communicate with CBCP,” dugang ni Roque.