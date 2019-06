Duterte mipasidaan sa mga airline company

Gopasidad-an ni Presidente Rodrigo Duterte ang tanang mga airline carrier nga dili maoy hinungdan sa perwisyo ug diliaghatag ug problema sa publiko.

Subay kini sa nadawat nga kasayuran sa Presidente nga adunay pipila ka airline nga maoy hinungdan nga subra ang traffic ug naghuot ang tugpahanan.

Tungod sa aberya napugosang ubang pasahero nga mag-book sa hotel tungod sa perwisyong nahitabo sa tugpahanan.

“Merong isang eroplanong nag-landing and they stayed for five hours inside the plane — incoming. So merong tumawag late ng two hours, mag-book sila ng hotel. Kawawa talaga ang riding public. So I told PAL and the rest of the carriers — the very essence of a common carrier, whether it is a jeep, a bus, an airplane, a ship — ang common ano diyan is for public interest and public governance, and convenience,” matud sa Presidente.

Miingon ang Presidente nga kung dili makasunod ang mga airline ug dili makahatag ug kahamogaway sa mga pasahero wala silay rason nga magpabilin sila sa tugpahanan.

Matud niya nga kini maoy hinungdan nga nahuna hunaan nga gamiton ang Sangley Point isip alternatibo bisan kun alang kini sa mga cargo airline.

“If you cannot provide convenience and comfort, do we ought not to be there at all? Kaya sabi ko itong Sangley matagal ko na itong tinitingnan ngayon lang man din ako nagpunta dito. Sabi ko why don’t you look at the direction of Sangley? Maski na lang sa mga cargo, to ease up a bit,” dugang pamahayag Presidente.

Nasayran nga sa gihimong Cabinet meeting sa Presidente niadtong milabay nga Lunes gimandu niini sa Department of Transportation nga ibalhin sa Sangley Point ang tanang domestic flight sa nasud.