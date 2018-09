Duterte mihimog aerial inspection sa giagian ni Ompong

Gisusi ni Presidente Rodrigo Duterte gikan sa ibabaw ang mga dapit nga naigo sa bagyong Ompong niadtong Dominggo sa hapon, Setyembre 16.

Pagkahuman niini midiretso si Duterte sa usa ka press briefing sa Tuguegarao City aron masayran ang kahimtang sa dakbayan sa Cagayan.

Matud ni Duterte nga gipadali na sa gobyerno ang mga tabang sa sa mga katawhan nga naapektohan sa bagyo aron dali kining makabangon sa unos nga mihamok kanila.

“One is just to assure the people that the government is present… we have to go back to normalcy as soon as possible,” matud ni Digong.