Duterte mibahad sa mga pirata sa Libya: Pabuthon ko kamo

Namahayag si Presidente Rodrigo Duterte nga magpapadala kinig duha ka barko sa Libya kung pasakitan sa mga pirata ang tulo ka Filipino nga ilang gidagit

Nakaabot na sa Presidente ang pagdagit sa mga pirata sa tulo ka Pinoy.

Matud sa Presidente sa iyang pagpakigpulong sa Malaybalay City, Bukidnon nga ayaw pasakiti o pahimudsan sa mga pirata ang tulo ka Pinoy nga gidagit kay iyang pabuthan kinig kanyon.

Matud niya nga nagpadala na ug barko ang South Korea tungod usab sa gidagit nga Koreano

“The Korean has… nagpadala ng barko doon, you know I’m not joking. Magpadala din ako if they begin to hurt the Filipinos doon, magpadala ako ng frigate. L*ch* kayo, namihasa kayo, ‘yung oppression. Nagpadala ang Korea, baka magpadala rin ako. Frigate. Padala ako ng dalawa doon. Yawa kayo,” ang masuk-anon nga pamahayag sa Presidente.

Matud pa sa Presidente nga aduna kini command conference karong Martes ug ilang tukionkun unsay ilang buhaton aron maluwas ang uban nga Pinoy nga sakay sa barko.

“I will decide between… may command conference ako on August 7, after the Cabinet meeting I’ll bring it up. ‘Wag ‘yung basta-basta na lang ganunin, kayo ang putulan ko ng ulo. ‘Yung mga… pag ginalaw mo ‘yan, wala tayong away. Itong mga… trabahante lang sa barko tapos kidnapin nila. I hate to raise the level of, I’d like to make the announcement in this upcoming Cabinet meeting tapos dito sa command conference, I want you to make a modality raising the bar higher. I cannot swallow ‘yung mga pirate diyan, pasabugin ninyo. Pati ‘yung hostage. Ayaw n’yong i-release ang hostage? Sige, sama na kayo sa hostage. Kaya ‘wag kayong magpa-hostage,” dugang pamahayag sa Presidente.

Ang nadagit mao ang tulo ka Pinoy engineers ug usa ka Koreano nga nahitabo niadtong Hulyo 6 samtang anaa sa project site sila sa Western Libya. ()