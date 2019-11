Duterte miabot na sa Thailand, alang sa ASIAN Summit

Nagsugod na ang opisyal nga mga kalihukan sa 35th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) summit and related summits nga gitambongan ni Presidente Rodrigo Duterte sa Bangkok, Thailand.

Matud ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga duol sa Presidente ang mga isyu nga tukion sa summit tungod kay aduna kini kalambigitan sa kooperasyon ug partnership sa mga nasud sa Asya.

Tema sa ASEAN karong tuiga “Advancing Partnership for Sustainability,” diin gitambungan sa nagkadaiyang heads of state.

“This year’s theme, “Advancing Partnership for Sustainability ” is a subject matter close to President Duterte as he himself believes in promoting respectful friendships and responsible partnerships, as well as meaningful cooperation to realize his vision of inclusive growth and sustainable development for the Philippines,” matud ni Panelo.

Miabot sa Bangkok ang Presidente kauban ang delegasyon niini niadtong Biyernes sa gabii ug gisugat siya sa Thai Deputy Prime Minister ug Minister of Public Health, Anutin Charnvirakul ug Thai Deputy of Protocol Vosit Vorasup.

Lakip sa delegasyon ni Presidente Duterte nga mibiyahe sa Bangkok, Thailand mao silang Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr, Finance Secretary Carlos Dominguez III, Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, DSWD secretary Ronaldo Bautista, Energy Secretary Alfonso Cusi, NEDA Director General Ernesto Pernia ug PCOO secretary Martin Andanar.

Kauban usab sa biyahe silang Presidential Spokesman Salvador Panelo, Norl Servigon, Philippine Representative to the ASEAN ug Philippine Ambassador to the Kingdom of Thailand Mary Jo Bernardino- Aragon. (jess campos)