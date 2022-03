Duterte, mga NCR mayor mataas trust rating

Napanatili ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mataas na overall approval na 63 percent at mataas ang trust rating na 56 percent sa pinakahuling RP- Mission and Development Foundation Inc. (RPMD) survey sa National Capital Region.

Ibinunyag din ng independent pollster na sa darating na halalan sa Mayo 2022, ang labing isang nanunungkulan na alkalde sa National Capital Region (NCR) na naghahangad na muling mahalal o tumakbo para sa iba pang posisyon ay may “commanding lead”.

Sila ay si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, Mayor Toby Tiangco ng Navotas City, Mayor Oca Malapitan ng Caloocan City, Mayor Emi Rubiano-Calixto ng Pasay City, Mayor Francis Zamora ng San Juan City, Mayor Mel Aguilar ng Las Piñas, Mayor Abby Binay ng Makati City, Mayor Marcy Teodoro ng Marikina City, Mayor Vico Sotto ng Pasig City, Menchie Abalos ng Mandaluyong City at Mayor Ike Ponce ng Pateros.

Nakatanggap ng 68 porsiyento ng boto si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, na naghahangad na muling mahalal, laban kay Anakalusugan Partylist Representative Mike Defensor, 30 porsiyento.

Ang magkakapatid na Tiangco ay nanalo rin sa karera sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga lokal na elective na posisyon— Si Mayor Toby Tiangco, na tumatakbo para sa Kongreso, ay nakakuha ng 90% ng mga botante laban kay Gardy Cruz, 8% ng boto. Si Congressman John Rey Tiangco, tumatakbo sa pagka-alkalde ay mayroong 87% kumpara kay RC Cruz, 11%.

Parehong nakatanggap ng higit sa mayorya ng boto ang mag-amang Mayor Oca Malapitan at Congressman Along Malapitan sa Caloocan City, at pareho silang palipat-lipat ng posisyon. Nakatanggap ng 90% ng boto si Mayor Oca Malapitan, na tumatakbo para sa Kongreso, laban kay Alou Nubla, na nakatanggap ng 9%, habang si Congressman Along Malapitan, na tumatakbo para sa Mayor, ay tumanggap ng 75% ng boto laban kay Congressman Egay Erice, na nakatanggap ng 22 %.

Napanatili naman ni Congressman Ruffy Biazon ng Muntinlupa ang matatag na posisyon sa 76 porsiyentong laban kay Red Marinas, 22 porsiyento.

Ang iba pang nangunguna sa karera para sa mga Mayor ay sina Mel Aguilar (95%) ng Las Piñas, Abby Binay (98%) ng Makati, Emi Calixto-Rubiano (90%) ng Pasay, Marcy Teodoro (56%) ng Marikina, Vico Sotto (62%) ng Pasig, Ike Ponce (87%) ng Pateros, at Francis Zamora (96%) ng San Juan, ex. Comelec Chairman Ben Abalos (97%) sa Mandaluyong, Vice Mayor Honey Lacuna (53%) sa Manila, ex. Vice Mayor Jeannie Sandoval (56%) sa Malabon, Cong. Eric Olivarez (80%) ng Parañaque, Cong. Lani Cayetano (72%) ng Taguig, at Cong. Wes Gatchalian (95%) ng Valenzuela.

Ayon kay Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD, sikat ang mga nanunungkulan o mga kaugnay na opisyal na tumatakbo, at may track record ang mga nanalong kandidato. Simple lang para sa mga botante na pumili dahil ito ay isang bagay na pamilyar at pinagkakatiwalaan nila. Ang mga alternatibong kandidato ay nahaharap sa malalaking hadlang sa pagkumbinsi sa mga botante.

Ang “NCR Boses ng Bayan 2022 election survey,” na ginanap noong March 15-21, 2022 ng RP- Mission and Development Foundation Inc.