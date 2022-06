Duterte: Mga drug lord, narco-politiko pumoporma na

Nag-aalala si Pangulong Rodrigo Duterte sa posibilidad na paglala muli ng problema sa ilegal na droga sa bansa pagbaba nito sa puwesto.

Ito’y matapos makatanggap ng impormasyon si Pangulong Duterte na ilang drug lord at narco-politicians ang pumuporma na sa pagbabalik operasyon kapag nawala na siya sa puwesto.

“I’d like to go public: si Parojinog pati ‘yang mga Kuratong Baleleng na ‘yan, they are trying to resurrect the industry. So huwag kayong magdalawang-isip,” bilin ng Pangulo sa mga opisyal ng Philippine National Police (PNP).

Inaalam din aniya ng mga awtoridad ang mga narco-politician na posibleng lumutang kapag nawala na siya sa puwesto.

“Ilan ‘yung mayors na pumasok na? Iyong nakapa lang, nahuli lang namin, ‘yung lumabas sa mga intelligence. Hindi pa natin alam kung sino ‘yung papasok uli,” ani Duterte sa ‘Talk to the People’ noong Lunes.

Habang papalapit aniya ang pagtatapos ng kanyang termino, palaki rin ng palaki ang ipinapasok at nahuhu­ling ilegal na droga sa bansa.

“Iyon ang worry ko. As an outgoing President, I’m scared because of the penchant of people really to do drugs because of the money. Ang problema itong ilang Pilipino matamaan nito. And noong una, medyo mil­yon-milyon lang. Ngayon, bilyon na,” saad ni Duterte.

Dahil dito, nanawagan si Duterte sa administrasyon ni incoming President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na maging masigasig din sa paglaban sa ilegal na droga.

“Well, I trust that the next administration will also do it’s very best to confront itong drug. Kasi ‘pag hindi, magpatayan tayo uli. Ganoon ‘yan. But I said, I place my full trust and confidence on the two institutions that we have na iyon lang ang ating panglaban: it’s the police and the military. These are the institutions that would I think will not allow the drug people to prevail. Iyan lang ang maiwan ko sa inyo,” wika ng Pangulo. (Aileen Taliping)