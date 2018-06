Duterte may one-on-one sa lider ng CBCP

SI Pangulong Rodrigo Duterte pa rin ang nais ng mga alagad ng simbahan na makaharap kaugnay sa pagsisikap ng Malacañang na ayu­sin ang gusot na nilikha ng pagkuwestiyon ng Pangulo sa bibliya at sa Diyos.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na napagkasunduan sa pulong nila kamakalawa nang gabi ni Papal Nuncio Archbishop Gabriele Giordano, magkakaroon ng one-on-one sina Pa­ngulong Duterte at Catho­lic Bishop Conference of the Philippines (CBCP) President at Davao Archbishop Arturo Valles.

Nagkasundo rin aniya sila ng Papal Nuncio na magtulungan ang gobyerno at simbahan para sa i­kabubuti ng sambayanan.

“In my meeting with the Papal Nuncio yesterday night, it was agreed that both State and Church should work together for the benefit of the people.

It was also agreed that President Rodrigo Roa Duterte will have one-on-one dialogue with the President of the Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP),” ani Roque.

Sinabi pa ng kalihim na bukas din ang Papal Nuncio na makipagpulong sa Pangulo sa mga darating na araw.

Hindi nakadalo ang Presidente sa im­bitasyon para sa selebrasyon ng Papal Day kagabi dahil nasa Leyte ito at sa halip ang ipinadala ay ang four-man panel na naatasang makipagdayalogo sa Simbahan at iba pang religious organizations.

Itinulak ng Malacañang ang dayalogo sa Simbahan matapos lumikha ng ingay ang pahayag ni Pangulong Duterte kamakailan na stupid ang God.