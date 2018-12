Duterte may napili nang AFP chief

Nakapili na si Pangulong Rodrigo Duterte ng susunod na chief of staff ng Armed Forces of the Philippines (AFP) kapalit ng magreretirong si General Carlito Galvez sa Disyembre 12.

Ayon sa source, si Major General Benjamin Madrigal ang susunod na AFP chief.

Si Madrigal ay produkto ng Philippine Military Academy (PMA) Sandiwa Class of 1985, at kaklase nina Galvez at Department of Social Welfare and Development Secre­tary Rolando Bautista.

Kasalukuyang naka-assign si Madrigal sa Easten Mindanao Command sa Davao at na­nguna sa mga ope­rasyon laban sa komunistang New People’s Army.

Ang opisyal ang nangunguna sa lista­hang isinumite ni Defense Secretary Delfin Lorenzana kay Duterte para sa puwestong babakantehin ni Galvez.

Si Madrigal din ang mahigpit na nakalaban ni Galvez para sa posis­yon noong Abril.