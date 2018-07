Duterte may death threat sa Zambo trip

NAKATANGGAP diumano ng banta sa kanyang buhay si Pangulong Rodrigo Duterte bago ito magtungo sa Zamboanga Sibugay para sa pagdiriwang ng ika-69 anibersaryo ng bayan ng Ipil noong Huwebes.

Sinabi ni Special Assistant to the President Bong Go na nakasakay na sila sa helicopter nang sabihin ng Pa­ngulo ang natanggap na death threat.

Pero hindi umano natinag si Pangulong Duterte sa kabila nang natanggap na banta sa kanyang buhay at tumuloy pa rin sa biyahe para makibahagi sa Araw ng Ipil.

Binanggit din ito ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati sa Ipil Municipal Plaza.

“If there are farmers,­ members of the MI or MN here, you may get angry with this. I don’t know why you’re still not satisfied, because we’ve always been ­trying to find solutions. The BBL is there already. And as a matter of fact, I am going around but you know, you’d have to know that my visit here today was surrounded by a threat for my safety,” ­pahayag ng Pangulo.

“I said, “Well, if there’s a bomb there, let it explode.” I have nowhere to go anyway. I can’t run for kagawad or barangay captain. So after three years from now, sagad na ako,” dagdag nito.