Duterte may basehan sa Martial Law — Noynoy

Naniniwala si ­dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III na mayroong basehan ang pagdeklara ng Martial Law ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao.

“Ako na, ang nakikita ko lang, lumalabas sa media, nababasa, may base ba? Siya ang nakakasabi noon, mukhang meron. Just on the fact na may mga armado, parang tini-takeover `yung ilang portions ng Marawi,” ayon kay Aquino.

Kinumpirma naman ni Armed Forces of the Philippines (AFP) chief of staff Gen. ­Eduardo Año na may banta pa rin sa Mindanao matapos iha­yag ni Pangulong Duterte na may planong salaka­yin ng mga tero­ristang grupo ang probinsiya ng Ba­silan, Caga­yan de Oro at Zamboanga City.

Ito rin ang ­naging basehan umano ng ­Pangulo para palawigin pa ng limang buwan ang Martial Law sa ­Mindanao.

Paliwanag ni Año na ang sinasabing ­“looming threat” ng Pangulo ay kung magsabay-sabay ang mga bandido at rebeldeng grupo na mag­lunsad ng pag-atake sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Naniniwala naman si Anakpawis Partylist Rep. Ariel Casilao na posibleng madaliin ng liderato ng Kamara at Senado ang pag-apruba sa pagpapalawig ng Martial Law sa special session ng Kongreso sa Sabado dahil matatapos na sa araw na iyon ang 60-day period ng Proclamation 216.

“Kung mag-lapse kasi ang Proclamation 216, hindi na siya puwedeng i-extend. You need another proclamation,” ayon kay Casilao kaya maaring madaliin aniya ang pag-apruba ng Martial Law extension sa Sabado.