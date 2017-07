DUTERTE MAY BANTA SA SONA

Asahan na ang mas matinding seguridad sa ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na Lunes (Hulyo 24).

Sa press briefing kahapon ukol sa isinasagawang preparasyon para sa SONA ni Pangulong Duterte, sinabi ni House Sergeant-at-Arms retired Lt. Gen. Roland Detabali na kanilang ila-lockdown ang Batasan Pambansa Complex sa Quezon City tatlong araw bago ang SONA.

“Definitely meron (threat)…pero not really serious, panggulo lang. Three days before the SONA nakasarado na ang Congress, lockdown, pati mga pagkain, equipment che-checkin and then pati mga taong papasok,” ayon kay Detabali nang tanungin kung mayroon silang natatanggap na banta.

Gagawin umano nila ito upang masiguro na hindi makakalusot ang sinumang magtatangkang manggulo lalo na’t mayroong problema sa Maute Group na suportado ng Islamic State of Iraq and Syria (SIS).

Hindi rin aniya isinasantabi ng Kamara na samantalahin ng mga drug lord ang okasyon para gantihan si Pangulong Duterte dahil malaking pera umano ang nawala sa mga ito sa giyera kontra ilegal na droga.

“Definitely ang security measures na gagawin ngayon heightened not only because of the current ISIS localized backed na Martial Law in Mindanao but because maraming nagawa si Presidente especially on the war on drugs,” ayon kay Detabali.

“Maraming nawala sa kanilang (drug lord) pera tsaka mga tao, eh (kung) magbayad sila siguro baka may mga sira-ulong mag-volunteer para gumawa ng gulo. Basta manggulo lang. So `yan ang pinaghahandaan natin,” ayon pa kay Detabali.

Kinakausap na rin umano ng Philippine National Police (PNP) at Armed Forces of the Philippines (AFP) ang mga raliyista para maging maayos ang kanilang pagkilos tulad ng ginawa ng mga ito noong nakaraang taon.

Wala pang eksaktong detalye kung ilang libo ang puwersa ng PNP at AFP ang idi-deploy sa SONA mali­ban sa 6,000 mga pulis na itatalaga ng Quezon City Police District.