Duterte matatag pa rin approval, trust rating

Sa natitirang ilang buwan ng pamumuno ay napatunayan ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala sa kanyang kapalaran na maging “lame duck”, di tulad ng karamihan sa mga lider ng Pilipinas at nanatiling maipluwensya — walang ibang Presidente ang nakamit ng overall approval rating na 75% at trust rating na 70%, ayon kay Dr. Paul Martinez ng RP- Mission and Development Foundation Inc. (RPMD).

Napag-alaman at inihayag ng RPMD na nakatanggap ng 90 percent trust rating si dating Department of Public Works and Highways Secretary at senatorial candidate Mark Villar sa kanilang nationwide survey. Ito ay kasalukuyang may 69.7% ng boto at nananatiling “top choice” sa karera sa Senado.

Si Mark Villar ay sinundan ni Antique Representative Loren Legarda (65.3%), broadcaster Raffy Tulfo (63.5%), dating House Speaker Alan Cayetano (54.1%), Sorsogon Governor Francis “Chiz” Escudero (52.8%) at Filipino film actor na si Robin Padilla (45.2%).

Pumuwesto mula ika-7 hanggang ika-12 ay sina Sen. Juan Miguel “Migz” Zubiri (45.1%), Sen. Win Gatchalian (42.9%), dating Bise Presidente Jejomar “Jojo” Binay (41.3%), dating Quezon City Mayor Herbert Bautista (34.5%) %), dating Senador Jinggoy Estrada (33.7%) at Sen. Joel Villanueva (32.4%).

Inilabas din ng RPMD ang nangungunang party list para sa darating na halalan, at lumabas na ang ACT-CIS pa rin ang “preferred choice” na may 8.23%, sinundan ng Ako Bicol (6.15%), An Waray (6.13%), Gabriela (4.76%). ), A Teacher (4.55%), 4Ps (3.12%), 1-PACMAN (2.97%), Ang Probinsiyano (2.81%), AGAP (2.72%), Senior Citizens (2.68%), Bayan Muna (2.57 %) and Magsasaka (2.43%).

Para naman sa ika-13 hanggang ika-25 na posisyon, ito ay ang mga sumusunod: Tingog (2.24%), Malasakit at Bayanihan (2.18%), BH Bagong Henerasyon (2.16%), PDP Cares (2.11%), Kabataan (2.06%), Anakpawis ( 1.98%), AMIN (1.76%), Duterte Youth (1.63%), Pasahero (1.61%), DIWA (1.57%), AGRI Partylist (1.43%), AAMBIS OWA (1.39%) at BUHAY (1.28%).