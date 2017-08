Duterte lumambot sa tax reform

Hindi na ipipilit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kagustuhan nitong ipasa ng buo ng Senado ang isinusulong na tax reform package ng kanyang administrasyon.

Ito’y matapos ang pakikipagpulong ng Pangulo sa mga senador kamakalawa ng gabi sa Malacañang na nakasentro sa legislative agenda partikular ang tax reform bill.

Ayon kay Senate Majority Leader Vicente “Tito” Sotto III, matapos na marinig ng Pangulo ang naging diskusyon kaugnay sa tax reform bill ay naging bukas na ito na amyendahan at tuluyan na nitong ipinaubaya sa kanila ang pagpapasya ukol dito.

Kinumpirma rin ito ni Senador Sonny Angara, na kasama rin sa pulong at chairman ng Senate committee on ways and means na siyang tumatalakay sa tax reform bill.

“We had an exchange of views with the Cabinet members on many topics, including the tax reform, and at the end, the President said: ‘Bahala kayo d’yan, it’s up to you,’” ayon kay Angara.

Isa sa mahigpit na tinututulan ng mga senador sa tax reform package ay ang pagpapataw ng buwis sa mga produktong petrolyo.