Duterte lumambot sa nationwide MGCQ

SA pagdating na unang batch ng COVID-19 vaccine, inihayag ni Senador Bong Go na pag-aaralang muli ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukalang nationwide shift sa modified general community quarantine (MGCQ) sa tulong ng mga eksperto.

“The President will be carefully studyin­g with the help of experts. Based on good science (ang) decision ni Pangulo,” pahayag ni Go sa panayam sa radyo.

“Ever since, regular naman na nagre-review ang Pangulo upon the advice of experts,” dagdag nito.

Kapag nakita na aniya ng Pangulo na umuusad na ang vaccine rollout, magiging bukas na si Duterte sa ideya na paluwagin ang restriksiyon sa muling pagbukas ng ekonomiya ng bansa.

“Sabi ni Pangulo, once na nakita na natin na nag-umpisa na ang vaccine rollout at magiging successful po ito sa susunod na linggo ay bukas na po ang Pangulo sa pagbubukas pa lalo ng ekonomiya,” ayon kay Go. (Dindo Matining)