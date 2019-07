MEDIAMAN

Sec. Martin Andanar

Pumapasok na po tayo sa pinaka-exciting na panahon sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Noong July 1, 2019 ay opisyal nang nagsimula ang ikalawang bahagi ng kanyang termino, ang nalalabing tatlong taon niya sa puwesto. Naging hudyat niyan ang isinagawang pre-SONA sa Philippine International Convention Center, ang “Tatak ng Pagbabago 2019” kung saan ilang Cabinet officials ang nag-ulat sa bayan ng kanilang accomplishments at tumanggap ng mga rekomendasyon mula sa private sectors para gawing gabay sa patuloy nating pagsulong at pag-unlad hanggang 2022—and beyond.

May mga katulad pang aktibidad na gaganapin sa iba’t ibang bahagi ng ating bansa bago ang ikaapat na SONA ng ating Pangulo sa July 22, 2019.

Noong July 2, 2019 ay inilunsad naman sa Pampanga ang “Dagyaw 2019” na isang platform para sa “productive, valuable and sincere dialogue between the government and the citizenry”. Dinaluhan din po ito ng inyong lingkod.

Napakarami na ng nagawa ng ating Pangulo mula nang manungkulan at nadarama ng ating mga kababayan ang epek-to sa kanilang buhay. Iyan po para sa akin ang “Duterte Legacy”.

For the next three years, tatlong bagay ang gusto kong isipin ninyo para talagang tumatak ang Duterte Legacy. Una, paglaban sa kahirapan. Ang ipinangako ng Duterte administration, mula sa 21% poverty rate, bababa ito sa 14% sa 2022. Ang sinasabi natin na ang Pilipinas ay magiging upper middle class, lahat ng nakakausap ng ating economic and business cluster, ‘yung mga ratings agencies gaya ng Standard and Poors at iba pa, sila na mismo ang nagsasabi na maa-achieve ng ating bansa ang ganoong estado by the end of the term of the President.

Ang ikalawa sa Duterte Legacy ay ang “Build Build Build” projects. Hindi natin malalaba-nan ang kahirapan kung hindi tayo makalilikha ng maraming hanapbuhay. Bukod sa Skyway projects ay rorolyo na ang Subway project at katumbas nito ay m­araming trabaho para sa ating mga kababayan.

Ang Clark International Airport ay malapit na ring matapos ang expansion ng terminal. Operational na rin ang bagong Bohol-Panglao International Airport.

Halos lahat ng big ticket projects ng Duterte administration ay nakukumpleto na. Ang Metro Manila Skyway na magkokonekta sa NLEX at SLEX ay matatapos na sa first quarter ng 2020. At ngayong July ay bubuksan na sa mga motorista ang Stage 3 nito, ang Plaza Dilao ramp, na may habang apat na kilometro.

Ang ikatlo sa Duterte Legacy ay ang peace and order. Dahil paano tayo aasenso kung walang kapayapaan at laging may digmaan sa pagitan nating mga Pilipino? May mga proyekto ang ating Pangulo para matigil na ang communist insurgency sa buong Pilipinas, at isa na rito ang Cabinet Officer Regional Deve-lopment and Security (CORDS), na akin pong tatalakayin sa susunod.

Ito po si PCOO Secretary Martin Andanar, mediaman at kapwa ninyo Pilipino na naghahangad ng comfortable life para sa ating lahat. Mabuhay po kayo!