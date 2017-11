Duterte lalayas sa Palasyo kung ipapasa ang ChaCha

Handang bumaba sa puwesto si Pangulong Rodrigo Duterte bago matapos ang taon kung makakabuo ang Kongreso ng bagong Konstitusyon na angkop sa buhay ng mga Filipino at magtatama sa mga maling gawain sa gobyerno.

Sinabi ng Pangulo sa Anti-Corruption Summit sa Pasay City na wala na ang Constitutional Convention bagkus ay gumawa na lang ng bago at aprubahan ito.

Kapag aniya nagawa ang Charter Change o ChaCha ay magre-resign siya sa pagtatapos ng taon.

“I will make a deal, if Congress and the entire Filipino people, we craft a new Constitution, pati ako sasali.

I will put my input there and when it is really a Constitution that would suit our way of life and correct the evil things there, I will tender my resignation. ‘Yan ang deal ko sa opposition, pati lahat kayo,” pahayag ng Pangulo.

Kapag aniya nagawa ito sa pagtatapos ng taon, sinabi ng Presidente na ito na rin ang hudyat ng pagtatapos ng kanyang political career.

Hinamon ni Pangulong Duterte ang lahat na bumuo ng bagong Constitution na gagarantiyang ang pera ng taongbayan ay gagamitin para sa mga pangunahing serbisyo ng mamamayan.