Duterte kumambiyo sa Boracay casino

Nagbago na ang pasya ni Pangulong Rodrigo Duterte at pumayag na itong magbukas ng casino sa Boracay dahil sa mahigpit na pangangailangan ng pondong gobyerno lalo na ngayong pandemya.

Sa kanyang Talk to the People nitong Huwebes ng gabi, humingi ng paumanhin ang Pangulo sa publiko dahil sa pagkontra sa nauna niyang paninindigan laban sa pagsusugal at inamin na paubos na ang pondo ng gobyerno.

“Ngayon, magsabi ka, `Ito si Duterte, bakit sabi mo ayaw mo ng sugal, tapos ngayon maski `yong sa Boracay `yong gambling house doon ine-encourage mong buksan para sa tourist?’ Patawarin na po ninyo ako for the contradiction. Ngayon po wala tayong pera,” sabi ng Pangulo.

“Kung saan man tayo makakuha ng pera, kukunin ko. Kung diyan sa gambling, so be it. Ngayon, kung nagkamali ako, tama ‘yan, nagkamali ako. Kung wala akong isang salita diyan, tama ‘yan, wala akong isang salita diyan. Pero kailangan ko ng pera para patakbuhin ang gobyerno kasi marami akong gagastusan,” paliwanag ni Pangulong Duterte.

Matatandaang 2018 inutos ng Pangulo na ikandado lahat ng casino sa Boracay matapos na ipasara ang isla sa loob ng anim na buwan upang bigyang-daan ang rehabilitasyon nito. (Prince Golez)