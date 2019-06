Duterte komportable bisan kinsa ang mahimong Speaker – Panelo

Walay nakitang problema ni Presidente Rodrigo Duterte bisan kinsa pa ang mapili nga House Speaker sa 18th Congress.

Gibutyag kini sa Malacañang subay sa pagpili sa PDP-Laban ni Congressman Lord Allan Velasco aron mahimong nominado sa pagka-House Speaker.

Matid ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga kumportable ang Presidente bisan kinsa sa mga contender ang i-endorso tungod kay kaalyado man ang tanan sa Presidente.

Matud sa kalihim nga klaro ang posisyon ni Prrsidente Duterte nga dili siya manghilabot sa pagpili sa sunod nga House Speaker ug bahala na kung kinsa sa mga nagtinguhang mahimong lider sa Kamara ang modaug.

Matud pa ni Panelo nga mas gusto sa Presidente nga hatagan ug pagtagad sa pagpadagan sa kagamhanan kaysa politika tungod kay dili niya estilo nga manghilabot niini.

“The President yesterday made clear his position that he would leave the choice for speakership to the capable hands of the members of Congress and will not endorse a particular individual for the position. May the best and most competent aspirant win,” dugang pahayag ni Panelo. (jess campos)