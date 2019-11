Duterte kinumpara ni Midler kay Hitler

Kilala sa kanyang pagiging vocal at mga matatapang na tweets ang award-winning American singer and actress na si Bette Midler. Noong nakaraang Sabado, naging kontro­bersyal ang tweet ni Midler dahil sinama niya ang Philippine President Rodrigo Duterte sa kanyang listahan ng mga notorious world leaders tulad nila Adolf Hitler, Kim Jong Un, Idi Amin at Donald Trump.

“For Americans who think the impeachment hearings have nothing to do with them, think again. Want to leave the door open to a Hitler? A Stalin? A Castro? A Duterte? A Pol Pot? A Putin? An Assad? A Chavez? A Kim Jong Un? A Mussolini? A Mugabe? An Amin?” tweet ni Midler.

Kabilang si Bette sa maraming Hollywood celebrities na nagsasalita against sa pamumuno ni US President Donald Trump. Isa rin siya sa masugid­ na nag-aabang sa updates tungkol sa impeachment hearings ni Trump.

Kilala si Bette bilang The Divine Miss M. Ang kanyang Oscar-nominated performances ay para sa mga pelikulang The Rose (1979) and For The Boys (1991). Nagbida rin si Bette sa mga hit comedies tulad ng Big Business, Ruthless People, Down and Out in Beverly Hills, The First Wives Club, Hocus Pocus, Beaches and Outrageous Fortune. (Ruel Mendoza)