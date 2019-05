Duterte kinalampag ang Kongreso sa endo

NAKIISA si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdiriwang ng lahat ng mga manggagawa sa bansa at sa abroad kaugnay sa selebrasyon ng Araw ng Paggawa.

Sa kanyang Labor Day message, kinalampag ng Pangulo ang Kongreso na magpasa ng panukalang batas na magbibigay ng ganap na proteksiyon sa karapatan ng mga manggagawa partikular ang may kinalaman sa security of tenure at self-organization.

Umaasa ang Pangu­lo na tatapatan ng mga mambabatas ang inisyu nitong Executive Order No. 51 noong 2018 laban sa illegal contractin­g o end of contract o ‘endo’.

“I remain optimistic that one year since I issued Executive Order No. 51 implementing existing constitutional and statutory provisions against illegal contrac­ting, my counterparts in Congress will consider passing much needed legislative measures that will fully protect our workers’ rights, especially to security of tenure and self-organization,” anang Pangulo.

Nakasalalay aniya sa puwersa ng mga manggagawa ang lakas ng bansa, kaya’t taon-taon ay naglalaan ng isang araw para ipagdiwang ang hindi matawarang kontribusyon ng mga manggagawa sa paghubog ng pundasyon para sa mas magandang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon.

Sinabi ni Pangulong Duterte na nakakalungkot lang isiping sa kabila ng taon-taong pagselebra sa Labor Day ay iisa pa rin ang hinaing ng mga manggagawa, pati na rin ang mga umaalis ng Pilipinas para makipagsapalaran sa ibang bansa.

Ito aniya ang dahilan kaya nagpatupad ng mga hakbang ang kanyang administrasyon upang maproteksiyunan ang mga manggagawa at maisulong ang patas na oportunidad para sa lahat.

Umaasa si Pangulong Duterte na magtatrabaho ang lahat para matugunan ang hinaing ng mga manggagawa at maibigay ang angkop na kapaligiran para sa personal at propesyunal na pagbabago at pag-unlad. (Aileen Tali­ping)