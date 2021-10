Duterte kinakasa na resbak sa ICC

Paghahandaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang depensa kaugnay sa kasong isinampa laban sa kanya sa International Criminal Court (ICC).

Sa kanyang ‘Talk to the People’, sinabi ng pangulo na hihintayin niya ang aksiyon ng ICC at paghahandan niya ito.

Pero dapat mga totoong record lamang ang iharap at huwag mag-imbento ng mga numero sa mga sinasabing namatay sa extra-judicial killings at huwag isama pati ang mga namatay sa malaria.

“Ayaw nila ako maglaro pa sa politika. Gusto nila umuwi na ako sa Davao at maghintay sa maraming dada nang dada ng kaso. Hintayin ko kayo. I will prepare for my defense na ‘yong ICC na ‘yan,” anang pangulo.

Hindi aniya siya papayag na dadayain siya sa ebidensiya ng mga personalidad na nagsampa ng kaso at ikarga sa kanya ang mga kasong walang kinalaman sa anti-drug war ng gobyerno. (Aileen Taliping)