Duterte kina Velasco, Romualdez, Cayetano: Ayaw sa toss coin, labo-labo na lang kayo!

INAYAWAN ng tatlong kongresista na naghahangad maging House Speaker ang mungkahi ni Pangulong Rodrigo Duterte na daanin sa term sharing at ‘toss coin’ kung sino ang dapat na maging lider ng Kamara.

Sinabi ng Pangulo sa ambush interview noong Huwebes nang gabi na hanggang sa Tokyo, Japan ay kinulit siya ng tatlong contender noong nakalipas na biyahe nito para lamang hili­ngin ang basbas nito kung sino sa kanila ang pipiliing maging House Speaker.

Pero nanindigan ang Pangulo na hindi niya gustong makialam at makasakit ng damdamin dahil parehong kaibigan at kaalyado niya ang mga ito.

“Sabi ko, just to break the impasse, let us have this formula. How about a toss coin? Do you agree? Ayaw nila. Sabi nila, “you decide, we will follow”. I cannot do that because I do not want to offend anybody,” anang Pangulo.

Kabilang sa mga sumunod sa Japan para kausapin si Pa­ngulong Duterte ay sina congressmen Alan Peter Cayetano, Lord Alan Velasco at Martin Romualdez.

Sinabi pa ni Duterte na batay sa napag-usapan nila sa sa term sharing na mauna si Cayetano at magiging House Speaker ng 15 buwan, habang ang kalahating termino ay susunod si Velasco.

Gayunman, sinabi ng Pangulo na nag-back out si Velasco sa bandang huli para sa term sharing.

“So ang suggestion ko is ganito: kung yan lang naman, puro man tayo magkaibigan dito, huwag na lang tayong mag-away. I will not help anybody.

Mag-labo labo na lang kayo,” dagdag pa ng Pangulo. Maging si Buhay Rep. Lito Atienza ay hindi pabor sa term sharing.

“This term-sharing proposal of some of our colleagues will not benefit Congress as an institution and our people, but merely those who will share the term as Speaker, we abhor the idea,” ani Atienza. (Aileen Taliping/JC Cahinhinan)