Duterte: Kaya nababasura mga drug case tawas ebidensya

Tawas at hindi shabu ang ebidensya ng mga pulis sa korte noon kaya walang nangyayari sa mga drug case lalo na sa Davao City.

Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos pangunahan ang pagsunog ng mahigit P7 bilyong halaga ng iligal na droga sa Trese Martires, Cavite nitong Huwebes ng hapon.

Sa kanyang talumpati, ibinida ng Pangulo kung bakit nababasura ang mga kasong may kinalaman sa iligal na droga noong prosecutor pa lamang siya sa Davao City.

Kalimitan aniyang ipinapakitang ebidensya ng mga otoridad noon ay tawas sa halip na shabu kaya nababasura lamang ang mga ito.

“Iyong mga kaso ko sa korte duma-dive because the evidence na binigay sa akin ay tawas. So ako ‘yung — I had the burden of bearing the brunt of the court sa mga panahon na iyon,” anang Pangulo.

Naging talamak aniya ang korapsyon noon sa lungsod kaya noong mayor siya ay winarningan niya ang mga tiwali sa iligal na droga at binantaang papatayin ang mga ito kung hindi titigil sa iligal na gawain.

“When I became mayor, I only had one statement to make at that time. Sabi ko ‘pag ginawa mo ‘yan, papatayin ko kayo’,” dagdag ng Pangulo.

Sa ginanap na seremonya sa Cavite, ipinakita ng Philippine Drug Enforcement Agency kay Pangulong Duterte ang bulto-bultong nakumpiskang shabu, cocaine at iba pang uri ng droga bago ito sinunog.

Ilan sa mga nakumpiskang kilo-kilong shabu ay nakabalot sa pakete ng tsaa subalit hindi nakalusot sa mga awtoridad. (Aileen Taliping)