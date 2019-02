Duterte kay Trillanes: ‘Di ka ba natutuwa at wala na ang mga salot sa lipunan?

NAKATIKIM na naman ng banat kay Pangulong Rodrigo Duterte si Senador Antonio Trillanes IV matapos batikusin ang anti-drug campaign ng gobyerno at pang-iin­triga sa weekend getaway ng Presidente sa Hong Kong kasama ang anak na si Kitty at partner na si Honeylet.

Sinabi ngNPangulo sa kanyang talumpati sa isang aktibidad sa Davao City Martes nang gabi na mas naniniwala ang senador sa datos ng mga kritiko at ibang bansa kaugnay sa mga namatay sa iligal na droga kaysa sa record ng mga awtoridad.

Dapat aniya na matuwa ang senador dahil siya na ang kumilos para mawala ang mga salot saNlipunan, na dapat ay ginagawa nito bilang isang sundalo.

“Drugs, I promise you it will not stop. And some critic, a senator –a stupid senator–Trillanes said, ‘oh they are dead, they are no more –because they are dead.’ And so? Are you not happy that I’m doing it for you instead of you, a military idiot?,” anang Pangulo.

Idinagdag pa ng Presidente na hindi marunong magbilang si Trillanes at mas naniniwala sa bilang ng mga dayuhan.

Lahat aniya ng isyu ay sinasakyan ng senador gaya na lamang ng pagpunta ng Pangu­lo sa Hong Kong nitong weekend kasama si Madam Honeylet at Kitty.

“You take on every issue. I go to Hong Kong to celebrate the birthday of my wife because that was the order of my daughter,” dagdag pa ng Pangulo.

Inihayag ni Trillanes na baka nagpagamot at naglabas ng malaking­ pera ang Pangulo­ sa lakad nito sa Hong Kong. ­