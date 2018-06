Duterte kay Sereno: Anong nagawa mo sa gobyerno?

BINUWELTAHAN ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte si ousted Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno matapos sabihing gimik lang ang mga ginagawang pagsibak sa mga appointee sa gobyerno dahil ang iba ay nabigyan ng panibagong puwesto.

Ganting-tanong ng Pangulo kay Sereno kung ano ba ang nagawa nito o naiambag sa taumbayan sa ilang taong paninilbihan bilang Punong Mahistrado maliban sa pag-iingay nito.

“Tell me. Anong significant decision ni Sereno or anybody ‘yung mga critic na sabihin nila na mga gimmick ito? Anong na-contribute nila all these years? Tanungin ko. Tingnan mo ‘yang taong nagsasalita diyan. Anong ang… What have they contributed to the betterment of the country except indulging in politics?” anang Pangulo.

Sinabi ng Pangulo na si Sereno ang gumagawa ngayon ng gimik matapos matalo sa kanyang laban kaya nag-iingay at kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi sa kanya.

“You know si Sereno is a lost cause. She had it coming, she asked for it. Iyon ang nangyari sa kanya. Now that she is out, she is full of adjectives and gimmickry. I don’t believe her. And I don’t respect her also. Puro gimmick eh. Siya ‘yung gumi-gimmick, kami ‘yung nagtatrabaho,” anang Pangulo.