DUTERTE KAY POE: ‘TUMAHIMIK KA!’

Nadamay sa galit ni Pangulong Rodrigo Duterte kay dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III si Senadora Grace Poe.

Sa kanyang talumpati sa ikalawang beses na pagdalaw sa mga kasundaluhan sa Marawi City nitong Biyernes, inamin ni Duterte na nasaktan siya nang magkomento si Aquino na walang nangyayari sa giyera kontra ilegal na droga kaya tinawag niya itong “gunggong”.

“Sabi kasi ni Noynoy, si Presidente…tinanong siya about the drug operation at ang sinabi niya, ‘wala namang nangyari, mag-iisang taon na’. I answered back, ‘Napakagunggong mo naman’,” ayon kay Duterte.

Paliwanag ni Duterte, maraming pulis at sundalo na ang namamatay dahil sa inilunsad na giyera kontra ilegal na droga kaya hindi tamang magkomento ng negatibo si Aquino na dati ring pa­ngulo ng bansa.

“That was the reaction of the… hindi magandang ano ‘yan — and ex-president siya. He can just say, well, the battle is a continuing one. It would never stop but we have to continue to be vigilant…hindi ba ganun? I have lost sa aking pulis, almost a total of 81 drug-related, ‘yung 17 dito…Eh ang rami kong sundalong namatay. Wounded sa pulis 231, drug-related – 77 dito, Marawi 36. So tapos i-belittle mo na walang nangyari? Masakit naman `yan,” sabi ni Duterte.

Binigyan-diin pa ni Duterte na nagsimula rin sa ilegal na droga ang kaguluhan sa Marawi City.

“Now, when you say ‘walang nangyari’, nakakainsulto `yan. And I am very sensitive sa ganitong issue kasi marami na ang pulis pati sundalo ko namatay. So if you are careless, magsabi ka, ‘walang nangyari’, talagang mag-init ang bu­nganga ko. Kaya huwag ninyong, sabi ko basta-basta na lang magsalita because you don’t know the real score,” dagdag ng Pangulo.

Kasunod nito, binatikos rin ni Pangulong Duterte si Poe dahil sa pagpuna umano sa kanyang komento laban kay Aquino.

“At sabihin pa ni Grace na ‘watch your mouth’. You take care of your mouth, and I will take care of mine because my mouth is not for your mouth. Tahimik ka lang diyan kasi hindi mo naintindihan from where of I stand,” ani Duterte.

Sa kanyang puna, sinabi ng senadora na baka gayahin si Pa­ngulong Duterte ng mga bata na nakikinig sa kanya at alam umano nito kung ano ang tama o mali kaya pinaalalahanan niya ito sa mga sinasabi.