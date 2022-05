Duterte kay Marcos: Buhayin ang nuclear energy

Umaasa si Pangulong Rodrigo Duterte na pag-isipan ng susunod na administrasyon ang posibleng paggamit ng nuclear energy bilang alternatibong pagkunan ng enerhiya.

Sa harap na rin ito ng nararanasang mataas na presyo ng produktong petrolyo dahil sa epekto ng tensiyon sa pagitan ng Ukraine at Russia.

Ayon sa pangulo, dapat pag-aralan ang paggamit ng nuclear energy bilang option sa pagiging dependent ng bansa sa paggamit ng langis na inaangkat pa sa ibang bansa.

Mas bentahe aniya kung mayroong sariling pagkunan ng enerhiya ang Pilipinas para hindi masyadong maramdaman ang epekto ng paiba-ibang presyuhan ng produktong petrolyo sa world market.

“I hope that the next administration would at least explore now the possibility of itong nuclear… total ang nag-umpisa naman nito si Marcos noon. Nagpagawa siya ng nuclear plant but ano… you know oil is not infinite, may katapusan ‘yan. Someday it will dry up,” anang pangulo.

Nakatiwangwang at hindi napakinabangan ang Bataan Nuclear Power Plant na ipinatayo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Morong, Bataan dahil tinutulan ng maraming grupo ang paggamit nito.

Mas mainam ayon sa presidente na magpalit sa paggamit ng enerhiya mula sa langis patungo sa nuclear energy pero ang problema lamang kung magkaaberya ay magiging mapanganib ito gaya ng nangyari sa Chernobyl power plant sa Ukraine.

“It would be good for any government to prepare the possibility of making the transition earlier from oil ‘yong fossil fuel to nuclear kasi ang nuclear is forever. Kaya lang medyo ma — delikado ‘to. You know kagaya ng sa Chernobyl ng Ukraine nagkaroon ng leak and so there was this radiation. Mabuti na lang all nations contributed to the control or fixing the Chernobyl including Russia, which is now attacking Ukraine,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)