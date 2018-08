Duterte kay Joma: Ikaw ang labas-masok sa ospital

BINUWELTAHAN ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ang lider ng Kilusang Komunista na si Jose Maria Sison makarang ipagkalat na comatose ito.

Sa Facebook live ay nagpakita si Pangulong Duterte kamakalawa ng gabi para patunayang hindi ito naghihingalo at may ka-dinner sa isang hotel sa Davao City.

Sinabi ng Pangulo na kahit wala nang silbi si Joma ay hangad nito ang mahabang buhay pa nito ng kahit isang libong taon, tulad ng nasa bibliya na si Samue­l Belibet.

“Joma ang wish ko sa buhay maski wala ka ng silbi sa buhay na ito mabubuhay ka pa rin ng mga 1,000 years para ikot ka na lang nang ikot dito sa mundo. I think you are the reincarnation of the guy… its a biblical character. He’s the guy walking around the planet earth. Anda Bilibit Maldito de dios,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente sa publiko na hindi siya comatose at ang totoong may sakit ay si Sison.

“Ok pa naman ako. Sabi nila I’m comatose. Ikaw ‘yung comatose, ikaw ‘yung may sakit. Ang totoo lang nag-complain na rin ang Netherlands kasi labas-masok ka sa hospital hindi ka naman nagbabayad. You are abusing the hospitality of the Netherlands. If you think that you are sick, come home and I will bring you to a place, its called bilibid. We will provide you a space… plenty to keep you company,” dagdag pa ng Pangulo.

Sinabi ng Pangulo na ang kasama niyang nag-dinner ay taga-Davao rin at nakatakdang bumalik sa Harvard.