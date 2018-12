Duterte kay Cardinal Tagle: Kailan kita binully?

Sinagot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang patutsada ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa sermon nito sa unang araw ng simbang gabi na huwag gamitin ang kapangyarihan para mam-bully, mang-harass at manakot.

Sa kanyang talumpati sa Regional Barangay Summit on Good Governance sa Davao City, tinanong ng Pa­ngulo ang Cardinal kung kailan niya ito binully

Katunayan aniya ay ang mga pari at obispo ang hindi tumitigil sa pagbanat sa kanya na nagsimula noong panahon ng kampanya sa pampanguluhang halalan.

“This Bishop Tagle. They say I should not threaten him. When did I threaten you? Because of the separation of church and state we will never come to an understanding. We will never come to terms. The government has no God,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na ang mga pari at obispo ang walang tigil sa pag-atake sa kanya at minsan ipinagdasal siya na magkasakit para mamatay na lang at tawagin siyang demonyo.

Naunang inihayag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na hindi tinamaan ang Pangulo sa mga banat ni Cardinal Tagle dahil hindi aniya bully ang Presidente.