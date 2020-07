Duterte kay Briones: I’m proud to have you

Hindi pinalampas ng mga netizen ang komento ni Pangulong Rodrigo Duterte para kay Department of Education Secretary Leonor Briones.

Sa pulong ng COVID-19 task force na inere nitong Biyernes, nag-update si Briones ukol sa lagay ng enrollment para sa susunod na pasukan na magsisimula sa Agosto 24, at sa preparasyon ng gobyerno sa ikakasang blended learning sa harap ng coronavirus pandemic.

Matapos magsalita ng kalihim, sinabi ng Pangulo: “I really am proud to have you in the Cabinet.”

May mga netizen na binuska ang pahayag ni Duterte, habang may iba na sinabi na baka nasaktan sa pahayag si Senador Bong Go, na dating top aide ng Pangulo.

Pres Duterte to Sec Briones : Im proud to have you.



Sana all — k |β€’| € |/| (@khemyyyyy) July 31, 2020

Duterte to Briones: I'm proud to have you.



Wow naman naol kahit palpak proud pa rin ano?

Kung magulang ko yan, hinataw na ko ng tambo. — Zia (@frauleinziaaa) July 31, 2020