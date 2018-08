Duterte kang Joma Sison: Ma susama unta ka ni Samuel Belibit

Gibawsan ni Presidente Rodrigo Duterte ang lider sa mga komunista nga si Jose Maria Sison human gipakatap nga nga comatose na kini

Sa Facebook live nagpakita si Presidente Duterte kagabii aron ipamatuod nga wala kini magpinal ug aduna siyay kauban sa usa ka panihapon sa usa ka hotel sa Davao City.

Matud sa Presidente nga bisan wala nay silbi si Joma gusto pa niini nga lugwayan ang iyang kinabuhi bisan usa ka libo pa ka tuig sama sa Bibliya nga si Samuel Belibet.

“Joma ang wish ko sa buhay maski wala ka nang silbi sa buhay na ito mabubuhay ka pa rin ng mga 1,000 years para ikot ka na lang nang ikot dito sa mundo. I think you are the reincarnation of the guy…its a biblical character. He’s the guy walking around the planet earth. Anda Bilibit Maldito de dios,” matud sa Presidente.

Matud sa Presidente sa publiko nga dili siya comatose ug ang matuod nga makasiton si Sison.

Matud niya nga kamatuoran niini adunay nagreklamo na ang Netherlands ni Sison tungod kay sulod-gawas kini sa tambalanan nga wala mobayad.