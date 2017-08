DUTERTE KAMPI KAY FAELDON

Hindi masisibak sa kanyang pwesto at buo pa rin ang tiwala ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte kay Bureau of Customs (BOC) Commissioner Nicanor Faeldon kahit nakalusot sa ahensya nito ang P6.4 bilyong halaga ng shabu na galing China.

Ipinahayag ito ni Department of Finance (DOF) Secretary Carlos “Sonny” Dominguez sa mensaheng ipinarating sa media matapos ipatawag ng Pangulo si Faeldon sa Malacañang kahapon.

“The Chief Executive has expressed his full confidence in Commissioner Faeldon and told him to focus on serving the country,” ayon sa statement ni Dominguez.

Ipinatawag ng Pangulo si Faeldon sa Malacañang kahapon ng hapon habang nasa kalagitnaan ito ng pagdalo sa pagdinig ng House committee on public order and illegal drugs na nag-iimbestiga kung paanong nakalusot sa BOC ang P6.4 bilyong shabu na nakumpiska kalaunan sa isinagawang raid sa Valenzuela City.

Bukod sa Kamara, nauna nang nagsagawa ng sariling imbestigasyon ang Senado ukol sa shabu scandal sa BOC nitong Lunes.

Sabi ng isang opisyal ng Malacañang, bukod kay Faeldon, kasama sa pinulong ni Pangulong Duterte sina Dominguez, Executive Secretary Salvador Medialdea, at Bureau of Internal Revenue (BIR) Commissioner Caesar Dulay.

Sa pulong umano sa pagitan ng Pangulo at nina Dominguez at Dulay, hiniling ni Duterte na palakasin pa ang tax collection para mapunan ang mga bagay na kinakailangang tugunan ng pamahalaan.

“The Chief Executive has asked the BIR Commissioner to accelerate tax collections to cover unexpected expenses due to natural disasters and the Marawi rebellion,” ayon pa kay Dominguez.

Bukod sa mga naturang opisyal, nagpatawag din umano si Duterte ng pulong kina Senate President Aquilino “Koko” Pimentel III, House Speaker Pantaleon Alvarez at iba pang mambabatas kahapon para pag-usapan naman ang mahahalagang panukala na isinusulong ng Pangulo kabilang na ang tax reform package.

‘LET THE PRESIDENT FIRE ME’

Bago kinausap ni Pa­ngulong Duterte, humarap si Faeldon sa House committee on public order and illegal drugs na pinamumunuan ni Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers at tinanong nito kung may plano siyang mag-resign sa gitna ng shabu scandal sa BOC.





“I am a soldier. I do not treat this position as a job, but as a mission. A soldier does not quit on his mission. Let the President fire me,” sagot ni Faeldon kay Barbers.

Pinayagan siyang makaalis sa public hearing matapos ipatawag ng Malacañang.

Kabilang si Speaker Alvarez sa mga gustong mag-resign si Faeldon sa BOC dahil sa aniya’y “Grossly incompetent. Hindi lang po incompetent”.

“Well, I support the call of resignation na sinabi kanina ni Chairman (Ro­bert) Ace Barbers dahil po kung ako ang nasa posisyon na iyon ay talaga namang kung meron pa akong konting hiya na natitira ay talagang magre-resign ako,” ani Alvarez.

Sa kanyang opening statement sa pagdinig ng Kamara, sinabi ni Barbers na kung sa ibang bansa nangyari ang insidenteng ito, matagal nang nag-resign ang mga matataas na opisyal ng BOC.

“In other countries, this incident would have all the officials resigning for delicadeza’s sake. But hey, only in the Philippines as they say, our Customs officials are quick to point the blame on another unqualified officials under their command and hand-picked by them whose fault is that he wears a different uniform,” ani Barbers.