Duterte kambiyo sa pagbasura ng VFA

Nagdesisyon si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na lulusawin ang Visiting Forces Agreement (VFA) ng sa ilalim ng Mutual Defense Treaty (MDT) ng Pilipinas at United States.

“PRRD’s decision to recall the abrogation of VFA is based on upholding PH strategic core interests, the clear definition of PH-US alliance as one between sovereign equals, and clarity of US position on its obligations and commitments under MDT,” paliwanag ni Presidential Spokesman Harry Roque.

Sinabi pa ni Roque, mananatili ang foreign policy ni Duterte na makikipagkaibigan ito sa iba’t ibang mga bansa para sa interes ng Pilipinas.

Ayon pa kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, “The VFA is in full force again. There is no letter of termination pending and we are back on track.”

Nangyari umano ang pagpupulong nitong Huwebes ng gabi nang mag-courtesy call si US Defense Secretary Lloyd Austin kay Duterte. Siya ang unang cabinet member ng Biden administration na bumista sa Pilipinas.

“On behalf of the US, let me thank President Duterte for his decision to fully restore the Visiting Forces Agreement,” sinabi nito.

Noong Hunyo, sinuspinde ni Duterte sa ikatlong pagkakataon ang mga hakbang na ibasura ang VFA na mapapaso na nga­yong Agosto, habang pinag-aaralan ito ng administrasyon. Una itong pinakakansela ni Duterte noong 2020 nang ma-deny ang US visa ng isa nitong kaalyado na si Senador Ronald Dela Rosa. (Aileen Taliping/Kiko Cueto)