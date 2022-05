Duterte kabado sa muling pagdami ng droga

Nangangamba si Pangulong Rodrigo Duterte sa posibilidad na muling maglipana ang illegal na droga pagkatapos ng kanyang termino.

Sa kanyang Talk to the People, sinabi ng Pangulo na sa kabila ng maigting na kampanya ay patuloy na nakakahuli ang mga awtoridad ng malalaking bulto ng ilegal na droga.

Ginawang basehan ng pangulo ang report ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año kung saan tone-tonelada na ang nasasabat ng mga awtoridad sa kanilang anti-drug operations.

“Ang kaba ko because noon, milyon-milyon lang ‘yong shabu. Now, they are reporting the biggest haul was how much, sir? [Secretary Año: 11 billion, 1.6 tons.] P***** i**, tonelada,” anang pangulo.

Dapat aniyang malipol ang lahat ng drug lords para hindi manumbalik ang talamak na problema sa ilegal na droga sa bansa dahil ito ang sumisira sa buhay ng mga Pilipino.

“They should be able to kill the drug lords without mercy. Hayaan mo ‘yang human rights na ‘yan. Hindi makatulong sa bayan natin ‘yan,” dagdag ng pangulo.

Naunang inihayag ng Presidente na sana ay ipagpatuloy ng bagong administrasyon ang kanyang nasimulang war on drugs para sa kaligtasan ng lahat ng mamamayan at para umusad ang kabuhayan ng bansa. (Aileen Taliping)