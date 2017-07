Duterte isang ‘halimaw’ – solon

By Bernard Taguinod

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Mayayari sa kasong “crime against humanity” si Pangulong Rodrigo Duterte kung tototohanin ang bantang bobombahin ang mga Lumad schools sa Mindanao.

Ito ang babala ni ACT party-list Rep. Antonio Tinio sa press conference at hiniling sa Pangulo na bawiin ang kanyang pagbabanta at humingi ng apology.

“In fact war crime, crimes against humanity ang pagbomba ng mga eskuwelahan,” wika ni Tinio.

Posibleng umanong iakyat ang kasong crime against humanity sa International Criminal Court (ICC) kapag tinotoo ni Duterte ang banta sa mga Lumad.

Sa press conference ni Duterte matapos ang kanyang ikalawang State of the Nation Address (SONA) noong Lunes, sinabi nito na ipapabomba nito ang mga Lumad schools.

Matagal nang pinagdududahang eskwelahan ng mga rebelde ang mga Lumad schools kaya malimit na target ito ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa kanilang operasyon laban sa New People’s Army (NPA).

“Tingin ko kay Presidente ay ‘Monster’ sa sinabi niyang bobombahin niya ang mga Lumand schools. Parang hindi ito proper sa isang mataas na lider ng isang bansa,” ito naman ang reaksyon ni ACT party-list Rep. France Castro sa pagbabanta ni Duterte sa mga Lumad.

Bukod dito, wala umanong permit ang mga lumad school na mariin namang pinabulaanan ni Castro kaya hinamon nito si Department of Education (DepEd) Secretary Leonor Briones na magsalita ukol dito.

“Hinamon ko si Secretary Liling (Briones) na magsalita hinggil dito (lisensya ng mga Lumad schools). Ilang araw na ang nakakaraang eh hindi pa siya nagsasalita,” giit ni Castro.