Duterte: Ipagdasal mga frontliner, yumao sa COVID

Inialay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nasawi sa COVID-19 at sa nagsasakripisyong frontliners at medical workers ang kanyang mensahe sa All Saints’ Day at All Souls Day.

Sa kanyang mensahe, hinimok ng pangulo ang sambayanan na ipagdasal ang bawat isa lalo na ngayong panahon ng pandemya.

Huwag din aniyang kalimutang isama sa dasal ang mga nasawi sa COVID-19 at ang mga nagsasakripisyong medi­cal worker at frontliner para sa kaligtasan ng mamamayan.

“As we follow the exam­ple of the saints and pray for our loved ones who have passed on, let us pray for each other, especially during this pandemic. We pray for those who have died because of COVID-19 and we also pray for those who have sacrificed life and limb to save more lives and keep us safe,” anang Pangulo.

“I join all Filipino Catholics in the Philippines and around the world in commemorating All Saints’ Day and All Souls Day,” dagdag ng pangulo.

Magsilbi sana aniya ang okasyong ito para magnilay-nilay ang sambayanan at magpasalamat dahil nananatiling buhay at ligtas ang mga ito sa kabila ng nananatiling banta ng nararanasang pandemya. (Aileen Taliping)