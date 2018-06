Duterte, ipagdasal at ihingi ng tawad sa Diyos – Villegas

HINIKAYAT ni Linga­yen-Dagupan Archbi­shop Socrates Villegas, da­ting pangulo ng maimpluwensiyang Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP), ang mga mananampalatayang Katoliko na ipanalangin sa Panginoon para patawarin at ang kagalingan ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ang panawagan ay ginawa ni Villegas dahil sa ginawang mga pag-atake ng Pangulo sa Kristiyanismo at maging sa Panginoon mismo, na kamakailan ay tinawag pa niyang ‘istupido’.

Sa pastoral statement, na may titulong “God is Love”, sinabi ni Villegas na sa kabila ng pagmumura, pagbabanta at panghihiya ng Pa­ngulo sa mga Katoliko, ay marapat lamang na patuloy siyang mahalin at ipanalangin ng mga Pinoy.

Sa kabila nito, hindi naman dapat na manahimik na lamang ang mga Katoliko at sa halip ay ipabatid sa Pangulo ang kanyang mga nagawang kamalian laban sa paniniwalang Kristiyanismo.

Bukod dito, dapat na manatili pa ring tapat at naninindigan ang mga Katoliko sa katotoha­nan ng kanilang pana­nampalataya.

Naniniwala rin ang arsobispo na ang mga ginagawang pag-atake ng Pangulo sa Simbahang Katoliko ay nag-ugat sa mga naranasan nitong rejection at sakit kaya’t labis pa rin ang galit nito.