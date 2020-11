Duterte inalerto AFP, NDRRMC

Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) na maglatag ng disaster response sa mga lugar na apektado ng bagyong ‘Rolly.’

“Inatasan po ng ating Presidente ang Hukbong Sandatahan atsaka ang NDRRMC na gumawa ng mga hakbang para po sa mga lugar na dadaanan ni bagyong ‘Rolly’,” pahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque sa virtual presser kahapon kaugnay sa mga hakbang na ipatutupad ng mga ahensya ng gobyerno para sa pananalasa ng bagyo.

Sinabi rin ni Roque na ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ay naghanda na ng P884 million para tustusan ang relief goods sa may 260,164 pamilya.

Ang Department of Transportation (DOTr) naman ay inatasan agn isara ang Ninoy Aquino International Airport simula alas- 10 ng umaga nitong November 1 hanggang alas-10:00 ngayong araw November 2.

“Lahat ng NAIA terminals ay mananatiling sarado sa loob ng 24 oras kaya umaapela kami sa mga pasahero, huwag na pong pumunta sa mga airport.”

Sa halip ay pinayuhan ang mga pasaherong makipag-ugnayan sa mga airlines kung saan sila nagpa-book.

Maging ang Maritime Industry Authority (MARINA) ay inabisuhan ang mga shipowner na tumugon sa weather announcements ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagas) para masigurong walang aberya sa paglalayag.

“Para maiwasan ang untoward maritime incidents, inatasan ng MARINA ang lahat ng shipowners na sumunod sa mga advisories na inissue na may kinalaman sa ‘no sail’ policy,” dagdag nito. (Prince Golez)